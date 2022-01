https://fr.sputniknews.com/20220125/ukraine-macron-proposera-un-chemin-de-desescalade-a-poutine-1054585618.html

Ukraine: Macron proposera un "chemin de désescalade" à Poutine

Ukraine: Macron proposera un "chemin de désescalade" à Poutine

Emmanuel Macron a déclaré lundi qu'une désescalade des tensions au sujet de l'Ukraine devait passer par l'expression de mises en garde fermes et crédibles à... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T07:59+0100

2022-01-25T07:59+0100

2022-01-25T09:06+0100

vladimir poutine

ukraine

europe

emmanuel macron

palais de l'élysée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104256/95/1042569553_0:165:2763:1719_1920x0_80_0_0_7f978b769a8f94b19e3b5599e32fe5c8.jpg

"Cette désescalade doit passer par l’expression de mises en garde fermes et crédibles à l’égard de la Russie, qui nécessite une coordination constante entre les partenaires européens et les alliés ; et par un dialogue renforcé avec la Russie, que nous sommes en train de mener", était-il ajouté.Le Président français a participé lundi soir à une visioconférence organisée par le Président américain Joe Biden, aux côtés de dirigeants européens et du secrétaire général de l'Otan.Emmanuel Macron s'entretiendra avec Vladimir Poutine, et le Président ukrainien Volodimir Zelenski dans les prochains jours, indiquait le communiqué.Des discussions en format Normandie entre conseillers politiques de la France, de la Russie, de l'Ukraine et de l'Allemagne auront lieu mercredi à Paris au sujet du conflit dans l'est de l'Ukraine.

ukraine

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

vladimir poutine, ukraine, europe, emmanuel macron, palais de l'élysée