La CE ne va pas bouleverser ses propositions sur les investissements verts

La Commission européenne n'entend pas modifier en profondeur sa proposition de considérer le gaz naturel et le nucléaire comme des énergies vertes, malgré les... 26.01.2022, Sputnik France

Sous la pression respectivement de l'Allemagne et de la France, la Commission a inclus les investissements dans le gaz naturel et le nucléaire dans son projet de "taxonomie verte" qui a été soumis aux Etats membres le 31 décembre.Plusieurs pays, dont l'Autriche, le Danemark, et l'Espagne ont officiellement protesté contre cette classification, jugeant que les investissements dans ces secteurs ne peuvent pas être considérés comme durables et respectueux de l'environnement.Le sujet ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition au pouvoir en Allemagne, où le ministre de l'Economie, Robert Habeck, membre des Verts, a estimé mardi que Berlin devrait s'opposer à l'inscription de l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte européenne, à moins que la proposition de la Commission ne soit sensiblement amendée.La France, largement dépendante du nucléaire pour sa production électrique, défend au contraire l'ajout de cette source d'énergie par le fait qu'elle est largement décarbonée et permet donc de lutter contre le dérèglement climatique. Elle est soutenue par la Pologne et la République tchèque.L'Allemagne et d'autres pays plaident de leur côté pour la prise en compte du gaz naturel pour accélérer la fermeture des centrales à charbon, particulièrement polluantes et émettrices de gaz à effet de serre.Mairead McGuinness a déclaré au Frankfurter Allgemeine Zeitung que le gaz et le nucléaire devaient à ce titre être considérés comme des énergies de transition et "clairement classés ainsi", comme un moyen d'aller vers un "avenir plus propre et meilleur".

