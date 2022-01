https://fr.sputniknews.com/20220126/plus-de-800-deces-dus-a-la-pollution-evites-pendant-le-premier-confinement-en-europe-1054605843.html

Plus de 800 décès dus à la pollution évités pendant le premier confinement en Europe

Plus de 800 décès dus à la pollution évités pendant le premier confinement en Europe

Plus de 800 décès auraient été évités grâce à une amélioration de la qualité de l'air en 2020 pendant le premier confinement lié à la pandémie de COVID-19 en... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T11:48+0100

2022-01-26T11:48+0100

2022-01-26T11:48+0100

europe

pollution

étude

atmosphère

qualité de l'air

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104387/91/1043879166_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_f6b6898b4675dda89777906c9ef0c0f1.jpg

En évaluant l'association entre les mesures gouvernementales, la diminution de certains polluants et la mortalité à court terme de février à juillet 2020 dans 47 villes, l'étude a conclu que les restrictions avaient limité l'impact de la pollution.Paris, Londres, Barcelone et Milan font partie des villes avec le plus grand nombre de décès évités.L'étude dirigée par la London School of Hygiene & Tropical Medicine a constaté que les fermetures des écoles et des lieux de travail, l'annulation des événements publics et l'obligation de rester chez soi avaient eu les effets les plus forts sur les niveaux de dioxyde d'azote (NO2).Ce gaz, dont la moitié des émissions sont dus au transport routier, est d'après l'Agence européenne pour l'environnement responsable de 50.000 décès prématurés dans l'UE chaque année.Les restrictions de déplacements internes et internationaux ont en revanche eu un impact faible sur la pollution locale.Selon l'étude, les villes espagnoles, françaises et italiennes ont vu leurs niveaux de NO2 diminuer de 50 à 60% sur la période.Pour Antonio Gasparrini, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ces résultats pourraient aider à concevoir des stratégies pour lutter contre la pollution."Cette 'expérience naturelle' nous a donné un aperçu de la manière dont la qualité de l'air peut être améliorée par des mesures de santé publique drastiques", a-t-il déclaré.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

europe, pollution, étude, atmosphère, qualité de l'air, covid-19