Trente-neuf disparus après un naufrage au large de la Floride



Des opérations de sauvetage étaient en cours mardi au large de la Floride pour tenter de retrouver 39 personnes portées disparues après le naufrage de leur... 26.01.2022, Sputnik France

Un survivant a déclaré aux autorités américaines avoir quitté samedi soir les îles Bimini, aux Bahamas, avec 39 autres personnes, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué publié sur Twitter.L'embarcation aurait chaviré en raison des mauvaises conditions météorologiques alors qu'elle se trouvait à environ 70 km de la Floride, à mi-chemin entre Miami et Cap Canaveral, a relaté le survivant, ajoutant qu'aucun des naufragés ne portait de gilet de sauvetage.Un bon samaritain a découvert l'homme accroché au bateau mardi matin et l'a secouru avant de contacter les garde-côtes. Des bateaux et des avions ont ensuite été dépêchés sur place pour effectuer des recherches.Les naufrages de bateaux de migrants, souvent des Haïtiens ou des Cubains cherchant à rejoindre les Etats-Unis, ne sont pas rares au large de la Floride.

