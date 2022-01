https://fr.sputniknews.com/20220126/une-fusee-spacex-va-secraser-sur-la-lune-1054611138.html

Une fusée SpaceX va s’écraser sur la Lune

Une fusée SpaceX va s’écraser sur la Lune

Après avoir voyagé sept ans dans l’espace, le propulseur d’une fusée SpaceX est sur le point de s’écraser sur la Lune par accident, créant une première dans... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T15:37+0100

2022-01-26T15:37+0100

2022-01-26T15:37+0100

espace

spacex

lune

fusée

course spatiale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1045202429_0:106:1920:1186_1920x0_80_0_0_be6c0c667b3c04b10eb65a3b36e15742.jpg

C’est un petit événement pour les amateurs de l’exploration spatiale. En février 2015, SpaceX lançait sa fusée Falcon 9 depuis la Floride afin de mettre en place son satellite Deep Space Climate Observatory (Observatoire du climat depuis l’espace lointain). Sept ans plus tard, son lanceur parcourt toujours l’espace, mais son voyage touche à sa fin.Cette pièce de quatre tonnes devrait selon lui devenir le premier objet artificiel à entrer accidentellement en collision avec elle. L’impact se fera sur la face cachée, et ne sera donc pas observable depuis la Terre.Cette collision n’est toutefois pas dénuée d’intérêt scientifique, estime le spécialiste. Le petit cratère qu’il créera pourrait permettre aux sondes lunaires d’en savoir plus sur la géologie du lieu de l’impact, en ayant des données précises sur la taille, la masse et la vitesse du propulseur.Missions lunairesAlors que la Lune redevient le centre d’intérêt des différentes agences spatiales, SpaceX prévoit de tester sa mégafusée Starship en ce début d’année, censée assurer la prochaine mission habitée américaine vers le satellite terrestre. Le premier vol orbital était prévu pour janvier, mais devra finalement attendre au moins le mois de mars, car le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) a besoin de plus de temps pour donner son feu vert à l’opération.La NASA espère envoyer des humains sur la Lune dès 2026. En attendant, trois robots devraient y amener des instruments de recherche et autres cargaisons pour les missions à venir. La Russie devrait de son côté y envoyer un robot en juillet, marquant sa première présence sur la Lune depuis 1976. Le Japon, l’Inde et la Chine ont également des projets d’envoi de robots sur la Lune avant la fin de la décennie.

lune

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

espace, spacex, lune, fusée, course spatiale