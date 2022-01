Les effets de chutes de neige anormales dans le monde entier

Alors que certains se réjouissent de la neige, d'autres souffrent du froid et des coupures de courant. Les plus touchés sont les réfugiés vivant dans des camps de tentes. Ils utilisent du plastique, du charbon de mauvaise qualité et d'autres combustibles toxiques pour se chauffer. Lundi 24 janvier, les médias libanais ont rapporté l'empoisonnement au monoxyde de carbone d'une famille de dix réfugiés.

Sur la photo: vue aérienne d'Azaz, en Syrie, près de la frontière avec la Turquie.