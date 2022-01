https://fr.sputniknews.com/20220127/au-moins-13-civils-tues-dans-une-attaque-dans-le-nord-est-de-la-rdc-1054629290.html

Au moins 13 civils tués dans une attaque dans le nord-est de la RDC

Au moins 13 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans une attaque des rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF), dans le... 27.01.2022, Sputnik France

Selon la même source, les rebelles ont d'abord tué sept personnes sur place, dans le village Luna-Sambako, territoire d'Irumu de la province de l'Ituri, et ont amené plusieurs autres personnes en otage dans la forêt environnante.Les corps des six autres personnes exécutées parmi les otages ont été retrouvés tard dans la soirée de mardi à mercredi.Les rebelles ont également incendié plusieurs maisons d'habitation et pillé des boutiques et des pharmacies, et ont brûlé quelques motos dans la zone attaquée, a affirmé Christophe Munyanderu, coordonnateur de la Convention pour le Respect des Droits Humains (CRDH), cité par les médias.Les sources militaires de l'Ituri ont par ailleurs souligné que les rebelles ADF qui ont attaqué ces villages ont traversé le territoire de Béni (Nord-Kivu), fuyant la pression militaire des opérations conjointes de l'armée ougandaise et celle des Forces armées de la RDC (FARDC) menées depuis novembre dernier.

