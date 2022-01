https://fr.sputniknews.com/20220127/la-contribution-canadienne-au-conflit-ukrainien--1054631775.html

Le bataillon Azov, des combattants ukrainiens dont l’entraînement secret sous la supervision de la branche terrestre de la CIA aurait commencé dès la fin des troubles de l’Euromaïdan en Ukraine, en 2014, est souvent décrit comme une "unité néonazie de la Garde nationale ukrainienne". Désormais intégré à l’armée ukrainienne, il représente bien le style de combattants que Washington soutient depuis toujours. On pense notamment aux djihadistes qui ont lutté contre l’Union soviétique en Afghanistan pendant la guerre froide ou, plus récemment, aux "rebelles syriens" soutenus par le Pentagone et la CIA à hauteur d’un milliard de dollars dans une tentative avortée d’évincer le Président Bachar el-Assad.Pierre Lorrain, journaliste spécialiste de l’URSS et de la Russie, auteur du livre L’Ukraine: Une histoire entre deux destins (Éd. Bartillat), nuance le fait que ce bataillon soit une branche de la CIA: "On a toujours beaucoup d’idées sur ce que fait la CIA mais on n’a pas vraiment de preuves." En revanche, il affirme que le bataillon Azov a bénéficié de l’expertise canadienne:Et si l’armée canadienne fermait les yeux sur l’origine réelle du régiment, elle ne pouvait pourtant pas ignorer qui étaient ces combattants.

