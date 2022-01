https://fr.sputniknews.com/20220127/la-grande-bretagne-va-accorder-un-financement-de-100-mlns-de-livres-a-edf-1054624310.html

La Grande-Bretagne va accorder un financement de 100 mlns de livres à EDF

La Grande-Bretagne va accorder un financement de 100 mlns de livres à EDF

La Grande-Bretagne va accorder un financement de 100 millions de livres (environ 120 millions d'euros) à EDF pour la construction de la centrale de Sizewell C... 27.01.2022, Sputnik France

royaume-uni

edf

électricité

centrale électrique

construction

suffolk

La Grande-Bretagne vise un objectif de zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui nécessitera une augmentation considérable de la production d'électricité à faible teneur en carbone, comme l'éolien, le solaire et le nucléaire.Si elle était construite, la centrale de Sizewell C pourrait produire 3,2 gigawatts (GW) d'électricité, assez pour alimenter environ six millions de foyers.Cette décision intervient également dans un contexte de flambée du prix du gaz au niveau mondial, qui a fait grimper le coût de l'électricité dans toute l'Europe. En Grande-Bretagne, les prix de l'électricité devraient augmenter d'environ 50% à partir du mois d'avril.

royaume-uni

suffolk

royaume-uni, edf, électricité, centrale électrique, construction, suffolk