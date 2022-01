https://fr.sputniknews.com/20220127/nestle-va-remunerer-les-producteurs-de-cacao-qui-envoient-leurs-enfants-a-lecole-1054629108.html

Nestlé va rémunérer les producteurs de cacao qui envoient leurs enfants à l'école

Nestlé va rémunérer les producteurs de cacao qui envoient leurs enfants à l'école

Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a décidé de rémunérer les producteurs de cacao qui envoient leurs enfants à l'école, une initiative qui s'inscrit... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T14:19+0100

2022-01-27T14:19+0100

2022-01-27T14:19+0100

nestlé

cacao

producteur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103429/35/1034293564_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2eb86727216c60944c0ee8b98441de08.jpg

Le producteur des barres chocolatées KitKat compte investir 1,3 milliard de francs suisses (1,25 milliard d'euros) dans le cacao durable d'ici 2030, triplant ainsi ses dépenses annuelles dans ce domaine.Selon une récente étude de l'Université de Chicago, 45% des enfants des familles d'agriculteurs dans les zones de culture de cacao en Côté d'Ivoire et au Ghana travaillent.S'ils envoient leurs enfants à l'école, les agriculteurs recevront jusqu'à 500 francs suisses (480 euros) par an, ce qui, selon Magdi Batato, représente 20% à 25% du revenu annuel moyen.La prime sera réduite à 250 francs au bout de deux ans et progressivement étendue à l'ensemble des 160.000 producteurs de cacao de Nestlé d'ici 2030.Pour recevoir cet argent, les agriculteurs devront non seulement envoyer leurs enfants à l'école mais aussi élaguer les cacaoyers, planter des arbres d'ombrage et diversifier leurs revenus par le recours à d'autre cultures ou à l'élevage.Contrairement aux primes actuelles qui sont versées par tonne et risquent ainsi d'encourager la surproduction, Nestlé a déclaré qu'il paierait les agriculteurs et leurs conjoints directement, indépendamment des volumes produits.Le réseau VOICE, qui regroupe des ONG et des syndicats, a déclaré que ce programme était "un grand pas en avant", mais que des virements en espèce ne pouvaient remplacer la juste rémunération des cultivateurs de cacao.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

nestlé, cacao, producteur