Nombre record de cas en Allemagne, plusieurs secteurs d'activité affectés

L'Allemagne a enregistré jeudi un nombre record sur 24 heures d'infections au COVID-19, plus de 200.000 cas, une situation qui perturbe le fonctionnement de... 27.01.2022, Sputnik France

L'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses a signalé 203.136 tests positifs au cours des dernières 24 heures, soit 69.600 cas de plus que le même jour il y a une semaine.L'augmentation du nombre d'infections a entraîné des pénuries de personnel dans les secteurs de la logistique, de la santé et les métiers de la petite enfance.La Fédération allemande des hôpitaux avait souligné en début de semaine que les trois quarts des hôpitaux signalaient un nombre plus élevé que la normale d'employés en congé maladie.La branche cargo du groupe aérien Lufthansa a déclaré qu'en raison d'une pénurie de personnel dans son hub de Francfort, la société n'était actuellement pas en mesure d'assurer le tri du fret en vrac en provenance des États-Unis, du Canada et de l'Europe.Lufthansa Cargo a précisé que son programme de vols n'était pas touché, tout comme le transport de marchandises sensibles au facteur temps, telles celles à température contrôlée et les organes pour les transplantations.Son rival Deutsche Post DHL a déclaré que ses opérations à Francfort et à Leipzig fonctionnaient sans difficultés.

