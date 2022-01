https://fr.sputniknews.com/20220127/soudan-du-sud-100-millions-de-dollars-de-la-bm-pour-les-victimes-des-inondations-1054628104.html

Soudan du Sud: 100 millions de dollars de la BM pour les victimes des inondations

Soudan du Sud: 100 millions de dollars de la BM pour les victimes des inondations

La Banque mondiale (BM) a annoncé mercredi un programme de secours de 100 millions de dollars américains pour les victimes des inondations au Soudan du Sud. 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T13:21+0100

2022-01-27T13:21+0100

2022-01-27T13:21+0100

soudan du sud

banque mondiale (bm)

victimes

inondation

aide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104375/04/1043750438_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_20aa87b0a23d46d0069b2dc1b77d3c87.jpg

Les fonds seront disponibles pour le gouvernement sud-soudanais à la mi-2022, a déclaré à la presse Ousmane Dione, directeur de la BM pour l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan.Depuis mai 2021, de fortes inondations ont affecté plus de 840.000 personnes dans sept États du Soudan du Sud.Selon les Nations Unies, ces inondations ont aggravé la situation humanitaire déjà catastrophique. Plus de sept millions de personnes, dont des millions d'enfants, sont aujourd'hui menacées par la faim.La Banque mondiale soutient déjà plusieurs projets actifs dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de la protection sociale et de la résilience des communautés pour un montant total de 265 millions de dollars.Le Soudan du Sud s'efforce de stabiliser son économie ravagée par la guerre, dans un contexte d'inflation élevée causée par la perturbation de la production pétrolière due à des années de conflit, depuis décembre 2013.

soudan du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

soudan du sud, banque mondiale (bm), victimes, inondation, aide