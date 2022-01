https://fr.sputniknews.com/20220128/chloe-ridel-la-grande-fatigue-des-electeurs-se-sent-elle-est-un-moteur-de-labstention-1054873171.html

Chloé Ridel: "La grande fatigue des électeurs se sent, elle est un moteur de l’abstention"

Chloé Ridel: "La grande fatigue des électeurs se sent, elle est un moteur de l'abstention"

Dimanche, les résultats de la primaire populaire tomberont. Les sept candidats seront départagés par un mode de scrutin atypique. Un nouvel outil électoral qui... 28.01.2022, Sputnik France

La Primaire populaire se termine ce dimanche 30 janvier à 17 h. Parmi les sept candidats de gauche encore en lice (malgré eux), un seul sera donné gagnant. Pour les départager, le mouvement n’aura pas recours au bon vieux scrutin utilisé lors des Présidentielles (uninominal majoritaire à deux tours).Il s’agit du "jugement majoritaire", dont l’objectif est de contrecarrer le vote utile et l’abstention résultant du scrutin traditionnel. C’est en tout cas ce qui motive l’engagement de Chloé Ridel, présidente de l’association "Mieux Voter", qui milite depuis 2018 pour la généralisation du jugement majoritaire.Ce jugement majoritaire a été élaborée en 2007 par deux mathématiciens français, Rida Laraki et Michel Balinski. Il prend racine dans une théorie scientifique bien plus ancienne, celle du "choix social". Une pratique électorale que résume la formule de Nicolas de Condorcet, mathématicien et philosophe français du XVIIIe siècle: "si un choix est préféré à tout autre par une majorité ou une autre, alors ce choix doit être élu". Entendre par là qu’à une élection, c’est l’adhésion à un candidat qui doit l’emporter, non le rejet de son adversaire.

