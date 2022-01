Disneyland Paris fête ses 30 ans et offre un tailleur Stella McCartney à Minnie

https://fr.sputniknews.com/20220128/disneyland-paris-fete-ses-30-ans-et-offre-un-tailleur-stella-mccartney-a-minnie-1054863636.html

Depuis son inauguration le 12 avril 1992 à Chessy en Seine-et-Marne, à 30km de la capitale, Disneyland Paris a accueilli 375 millions de visiteurs et emploie désormais 16.000 personnes.À partir du 6 mars débuteront les festivités de ses trente ans et, pour l'occasion, Disneyland Paris s'est offert les services de la styliste Stella McCartney."Cette nouvelle version de sa signature à pois fait de Minnie Mouse un véritable symbole de progrès pour une nouvelle génération. Elle le portera en l'honneur du mois de l'histoire des femmes, en mars 2022", ajoute-t-elle.Cette collaboration ne s'arrête pas là, puisqu'un t-shirt au motif de Minnie pour la journée internationale des droits des femmes sera vendu dans les boutiques de Stella McCartney le 8 mars et une "collection capsule" inspirée du film Fantasia sera lancée au printemps.Autre nouveauté pour ces trente ans: un spectacle quotidien de 200 drones, conçu avec l'appui du spécialiste européen Dronisos, basé à Bordeaux. C'est la première fois qu'un parc Disney a recours aux drones pour un spectacle quotidien au dessus de son château, selon les organisateurs.Les parcs floraux seront également revisités ainsi que le spectacle de la place centrale et les costumes de Mickey et ses amis.Le parc compte 63 boutiques, pour lesquelles il n'a pas oublié de créer 350 nouveaux produits dédiés à ses 30 ans, "le plus important programme merchandising jamais réalisé à Disneyland Paris".Au delà de l'anniversaire, l'autre grand moment attendu est l'ouverture "cet été" de la nouvelle attraction Avengers Campus, dédiée à l'univers Marvel.

