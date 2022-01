https://fr.sputniknews.com/20220128/la-suede-prevoit-denfouir-ses-dechets-nucleaires-pour-100000-ans-1054864501.html

La Suède prévoit d'enfouir ses déchets nucléaires "pour 100.000 ans"

La Suède prévoit d'enfouir ses déchets nucléaires "pour 100.000 ans"

Le gouvernement suédois a donné jeudi son feu vert à un projet d'enfouissement des déchets nucléaires produits par le pays d'une manière sécurisée pendant des... 28.01.2022, Sputnik France

Disant s'appuyer sur le résultat de recherches scientifiques menées depuis 40 ans, la ministre a assuré que le stockage des déchets serait sûr "pendant 100.000 ans".La question du stockage des déchets nucléaires est revenue sur le devant de la scène lors des discussions sur le projet de "taxonomie verte" de l'Union européenne, plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Autriche ou une partie du gouvernement allemand s'opposant à la décision de la Commission de considérer le nucléaire et le gaz naturel comme des énergies vertueuses pour l'environnement.Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), quelque 370.000 tonnes de déchets nucléaires très radioactifs sont actuellement stockés de manière plus ou moins sécurisée et durable dans le monde.Les centrales électriques suédoises ont produit 8.000 tonnes de déchets nucléaires depuis leur entrée en service dans les années 1970. Ces déchets, et ceux qui seront produits d'ici à leur fermeture dans les années 2040, vont être enfouis dans des tunnels percés à 500 mètres sous terre près d'une des centrales en activité.Une fois pleins, les tunnels seront scellés pour éviter toute infiltration d'eau susceptible de provoquer des fuites radioactives, selon les promoteurs du projet.

