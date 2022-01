https://fr.sputniknews.com/20220128/labsence-de-poulet-frites-provoqueune-contestationdans-une-prisonde-lagironde-1054863823.html

L’absence de poulet-frites provoque une contestation dans une prison de la Gironde

Un mouvement de protestation pour une raison inhabituelle a eu lieu le 25 janvier dans le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, en Gironde. 46 détenus ont refusé de réintégrer leurs cellules depuis la cour de promenade en se révoltant contre l’absence de poulet-frites à la cantine, relate Sud-Ouest.Les équipes régionales d’intervention et de sécurité (les Eris) ont été appelées et ont réussi à les forcer à regagner les cellules. Trois ont été placés en quartier disciplinaire.La réaction des syndicatsEn outre, le syndicat UFAP Unsa a déploré ce mouvement de protestation dans un communiqué publié le 27 janvier sur son site.UFAP Unsa a de plus demandé le transfert des trois meneurs à l’issue de leur peine en quartier disciplinaire.

