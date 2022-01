https://fr.sputniknews.com/20220128/les-philippines-autorisent-lentree-des-touristes-entierement-vaccines-1054869136.html

Les Philippines autorisent l'entrée des touristes entièrement vaccinés

Les Philippines autoriseront, à partir du 10 février, l'entrée des touristes étrangers entièrement vaccinés provenant de pays et de régions bénéficiant d'une... 28.01.2022, Sputnik France

Les étrangers voyageant à des fins professionnelles ou touristiques doivent présenter des certificats de vaccination et des passeports valides depuis au moins six mois au moment de leur arrivée, et les personnes âgées de moins de 18 ans sont exemptées de cette mesure, a déclaré le secrétaire du Cabinet, Karlo Nograles.La secrétaire d'État au tourisme, Berna Romulo-Puyat, a souligné que la décision d'autoriser les "voyageurs de loisirs" à visiter le pays "contribuera de manière significative à la restauration des emplois, principalement dans les communautés dépendantes du tourisme, et à la réouverture des entreprises fermées par la pandémie".En rouvrant le pays aux touristes internationaux, les Philippines espèrent se mettre au diapason de leurs voisins d'Asie du Sud-Est qui ont déjà pris des mesures similaires.Les Philippines suspendent temporairement la classification du risque Covid-19 pour les voyageurs entièrement vaccinés à partir du 1er février.Tous les voyageurs entrant dans le pays doivent présenter un test RT-PCR négatif effectué 48 heures avant le départ. Les voyageurs ne sont plus tenus de se soumettre à une quarantaine en établissement, mais doivent se surveiller à domicile pendant sept jours.Le tourisme est un moteur important de l'économie des Philippines. Il représentait près de 13% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, année où l'archipel a accueilli plus de huit millions de visiteurs, selon les chiffres officiels. Ce taux s'est effondré à 5,4% l'an dernier.Les Philippines comptent désormais près de 3,5 millions de cas confirmés de Covid-19 au total, dont au moins 53 736 décès. Environ la moitié des 110 millions d'habitants du pays sont entièrement vaccinés.

