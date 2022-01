https://fr.sputniknews.com/20220128/les-usa-font-un-don-de-plus-de-17-million-de-doses-de-vaccins-pfizer-a-la-cote-divoire-1054867547.html

Les USA font un don de plus de 1,7 million de doses de vaccins Pfizer à la Côte d’Ivoire

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Aka Charles Koffi, a indiqué que ces doses vont permettre à la Côte d’Ivoire d’accroître ses capacités de vaccins, rapporte jeudi l’Agence ivoirienne de presse.Ce don porte à un peu plus de 20 millions, les doses de vaccins reçues depuis le début de cette crise sanitaire, a-t-il dit, exprimant, au nom du ministre Pierre Dimba et du gouvernement, sa reconnaissance à l’ensemble des partenaires qui continuent de soutenir la Côte d’Ivoire dans la lutte, et particulièrement les Etats-Unis pour cet acte de générosité qui va permettre de poursuivre les vaccinations contre la Covid-19.Le représentant du ministre de la Santé a invité les populations à se faire vacciner, appelant ceux qui ont reçu une seule dose à se rendre dans les centres de vaccination pour la seconde, afin d’être immunisés.“Bien vrai que nous sommes à plus de huit millions de doses administrées, mais nous n’avons pas encore atteint les trois millions de vaccinés. L’objectif ici, est de faire vacciner 70% de la population. Notre pays, avec l’aide des partenaires et le leadership du Chef de l’Etat, dispose suffisamment de vaccins”, a-t-il confié.Ce don de 1.737.450 doses de vaccin Pfizer à la Côte d’Ivoire fait passer le nombre de doses offertes par les Etats-Unis à 6.605.410. Ce qui prouve que les Etats-Unis sont fermement engagés à soutenir les efforts de leurs partenaires ivoiriens dans la lutte contre cette pandémie, a fait savoir la représente de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Nancy Lowenthal.

