JO-2022: cinq membres de la délégation canadienne positifs au Covid

Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé le 28 janvier, que cinq membres de la délégation canadienne, parmi ceux arrivés à Pékin pour les Jeux olympiques... 29.01.2022, Sputnik France

"Actuellement, cinq des 246 membres de la délégation d'équipe Canada à (Pékin) sont assujettis aux protocoles de la Covid-19", a indiqué le COC dans un communiqué, sans préciser s'il s'agit de sportifs, d'entraîneurs et d'encadrants."Nous suivons les règles des documents +Playbooks de Beijing 2022+. Un des éléments de notre stratégie était d'arriver tôt pour laisser le temps de subir un test de confirmation et, au besoin, au processus du Panel d'experts médicaux de se déployer", a ajouté le COC."Beaucoup de sportifs viennent de pays où la Covid est en augmentation. On s'attend à ce que les chiffres des athlètes canadiens reflètent la situation dans la population canadienne", a déclaré le Dr Brian McCloskey, président du conseil médical du Comité international olympique (CIO), samedi lors d'un point-presse organisé à Pékin.

