L'Autriche assouplira les restrictions dans une semaine

L'Autriche assouplira les restrictions dans une semaine

Les autorités autrichiennes assoupliront à partir du 5 février les restrictions instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé le 29 janvier... 29.01.2022, Sputnik France

Dès samedi prochain, les heures de fermeture des restaurants et des commerces seront repoussées à minuit et le nombre de personnes autorisées à se réunir passera de 25 à 50.À partir du 12 février, la règle "2G", qui réserve l'accès à certains commerces aux personnes vaccinées ou récemment guéries du Covid-19, sera abandonnée.La fréquentation des restaurants par les personnes non-vaccinées sera quant à elle possible à partir du 19 février si elles sont en mesure de produire un test négatif au Covid-19, a-t-il ajouté.

