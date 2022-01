https://fr.sputniknews.com/20220130/christiane-taubira-en-tete-de-la-primaire-populaire-1054902289.html

Christiane Taubira en tête de la "primaire populaire"

Christiane Taubira en tête de la "primaire populaire"

Christiane Taubira est arrivée en tête de la "primaire populaire", ont annoncé dimanche les organisateurs de cette consultation qui ambitionne de faire émerger...

Les participants à cette consultation pouvaient choisir entre Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, les trois derniers ayant toutefois prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention d'en respecter le résultat.La consultation en ligne à laquelle s'étaient inscrites près de 467.000 personnes était organisée selon un système de "jugement majoritaire": chaque personnalité était notée sur une échelle de "très bien" à "insuffisant" en réponse à la question de savoir laquelle d'entre elles était la mieux placée "pour faire gagner l’écologie et la justice sociale à l'élection".Le nombre de votants s'est élevé à 392.738, soit un taux de participation de 84,1%.L'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a obtenu la meilleure mention majoritaire ("bien +"), devant le candidat écologiste Yannick Jadot, deuxième avec "assez bien +", et Jean-Luc Mélenchon, soutenu par la France insoumise, troisième, noté "assez bien -".La candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, se classe cinquième ("passable +") derrière Pierre Larrouturou.Christiane Taubira, qui aura 70 ans mercredi, a officialisé le 15 janvier sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. Elle avait été candidate du Parti radical de gauche (PRG) à l'élection présidentielle de 2002, lors de laquelle elle avait obtenu 2,32% des suffrages exprimés au premier tour.Devenue garde des Sceaux après l'élection de François Hollande à l'Élysée en 2012, elle a notamment piloté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Elle est depuis restée l'une des personnalités de gauche les plus populaires dans l'opinion française.

