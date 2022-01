https://fr.sputniknews.com/20220130/le-spoutnik-light-comme-rappel-jusqua-100-efficace-contre-lomicron-pour-3-mois-dit-le-concepteur-1054903775.html

Le Spoutnik Light comme rappel jusqu’à 100% efficace contre l’Omicron pour 3 mois, dit le concepteur

Le Spoutnik Light comme rappel jusqu’à 100% efficace contre l’Omicron pour 3 mois, dit le concepteur

Le rappel vaccinal avec le Spounik Light assure une protection jusqu'à 100% contre le variant Omicron, selon le concepteur des vaccins Spoutnik. 30.01.2022

2022-01-30T22:27+0100

2022-01-30T22:27+0100

2022-01-30T22:27+0100

Les personnes qui ont reçu un rappel vaccinal avec le vaccin russe unidose Spoutnik Light montrent une résistance à l’Omicron jusqu’à 100% sur une période de plusieurs mois, a annoncé ce dimanche 30 janvier à la chaîne de télévision russe Rossiya Alexandre Guinzbourg, directeur du Centre Gamaleïa, où les vaccins Spoutnik ont été développés.Le Spoutnik Light est la première dose du vaccin Spoutnik V, élaboré par l’Institut de recherche Gamaleïa de Moscou et enregistré par la Russie comme la première préparation contre le nouveau coronavirus.À ce jour, le Spoutnik Light a été enregistré dans 20 pays, et est en cours d'approbation dans une trentaine d’autres.Le 18 janvier, lors du 16e Congrès international de médecine reproductive, M.Guinzbourg a également fait savoir que l’efficacité du Spoutnik V contre l’Omicron se montait à 75%.Il y a quelques jours, plusieurs spécialistes des maladies infectieuses et des vaccins d’Argentine, de France et des États-Unis ont aussi mis en avant l’efficacité du vaccin russe Spoutnik V après qu'une récente étude italienne a montré qu’il était le plus efficace contre l’Omicron par rapport à ses homologues, notamment celui de Pfizer.

