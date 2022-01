https://fr.sputniknews.com/20220130/une-deuxieme-tempete-attendue-au-royaume-uni-1054900671.html

Une deuxième tempête attendue au Royaume-Uni

Une deuxième tempête attendue au Royaume-Uni

Des rafales de vent allant jusqu'à 90 mph devraient toucher les régions du nord du Royaume-Uni dimanche soir, au lendemain de la tempête Malik qui a fait deux... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T16:01+0100

2022-01-30T16:01+0100

2022-01-30T16:11+0100

royaume-uni

tempête

vent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1044190943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ee2ed773beb990a804ae5892fd6ab4e.jpg

Un garçon de neuf ans dans le Staffordshire, dans le nord de l'Angleterre, et une femme de 60 ans à Aberdeen, dans le nord de l'Écosse, ont été tués par des chutes d'arbres provoquées par des vents violents samedi.Des alertes orange et jaune sont en place avant le passage d'une deuxième tempête, Corrie, dimanche, qui devrait entraîner davantage de perturbations, alors que de nombreux foyers en Écosse et en Angleterre sont toujours privés d'électricité depuis samedi.Une alerte météorologique orange est en place le long de la côte est de l'Écosse et du nord-est de l'Angleterre à partir de 17h00 GMT dimanche, tandis qu'une grande partie du reste de l'Écosse, de l'Irlande du Nord et certaines parties du nord de l'Angleterre sont sous une alerte jaune du Met Office pour vents violents.La tempête Corrie devrait apporter des vents de 60 mph dans certaines parties du nord de l'Angleterre, tandis que les rafales pourraient atteindre 90 mph dans les zones côtières exposées en Écosse.La compagnie ferroviaire écossaise ScotRail a indiqué que ses services seront suspendus à partir de 18h00 GMT dimanche en raison de "vents très forts", afin de "protéger les passagers et le personnel".

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, tempête, vent