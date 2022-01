https://fr.sputniknews.com/20220131/kenya-une-attaque-terroriste-fait-au-moins-13-morts-1054908779.html

Kenya: une attaque terroriste fait au moins 13 morts

Kenya: une attaque terroriste fait au moins 13 morts

Au moins 13 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, lundi matin dans le Nord-Est du Kenya, dans une attaque terroriste visant un bus de transport... 31.01.2022, Sputnik France

Le bus qui reliait la ville de Arabia à celle de Mandera, près de la frontière somalienne, a sauté sur un engin explosif soupçonné d'être posé par des membres du groupe terroriste d’Al-Shabab.Des témoins ont précisé que l’explosion est survenue à 6 heures du matin, notant que le bilan des victimes pourrait augmenter en raison de l’état grave des blessés.Aucune arrestation n’a été effectuée après l’attaque, a déclaré le commandant régional du nord-est, George Seda, notant que des équipes ont été déployées pour poursuivre les auteurs de l'attentat.Cette attaque survient quelques jours après que des alertes terroristes ont été émises par plusieurs ambassades étrangères basées à Nairobi.Le bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) avait notamment déconseillé les voyages non essentiels dans des zones situées à moins de 60 km de la frontière avec la Somalie.En réaction à ces alertes, le Service de police nationale du Kenya a assuré avoir renforcé la sécurité dans le pays, en déployant ses unités en fonction de la dynamique, des défis et des menaces émergentes.Lundi dernier, le ministre de l’Intérieur, Fred Matiang'i, a exhorté les Kényans à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte à la police afin de prévenir d'éventuelles attaques terroristes.

