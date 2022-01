https://fr.sputniknews.com/20220131/la-grande-bretagne-va-faciliter-labrogation-ou-la-modification-des-lois-transposees-de-lue-1054905102.html

La Grande-Bretagne va faciliter l'abrogation ou la modification des lois transposées de l'UE

Le Premier ministre britannique Boris Johnson annoncera lundi un projet de loi appelé "Brexit Freedoms Bill" qui facilitera la suppression ou la modification... 31.01.2022, Sputnik France

Pour éviter l'incertitude et la confusion au moment de sa sortie de l'UE, le gouvernement britannique a automatiquement autorisé des milliers de lois et de règlements européens à s'appliquer en Grande-Bretagne après le Brexit.Selon les règles actuelles, la réforme et l'abrogation de la législation européenne prendraient plusieurs années, a déclaré le gouvernement, ajoutant qu'une nouvelle législation faciliterait les changements pour que les réglementations en vigueur soient plus adaptées à la Grande-Bretagne.Le gouvernement britannique a indiqué qu'il publierait également un document détaillant la façon dont il prévoit d'utiliser l'opportunité offerte par sa sortie de l'UE pour apporter des changements à son cadre réglementaire et réduire les formalités administratives.

