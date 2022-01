https://fr.sputniknews.com/20220131/leglise-de-chypre-suspendra-les-pretres-non-vaccines-contre-le-covid-19-1054913933.html

L’Église de Chypre suspendra les prêtres non vaccinés contre le Covid-19

Au moins 12 prêtres chypriotes non vaccinés risquent d’être suspendus, à partir de mardi, s'il continuent de ne pas respecter les règles de l'église à propos... 31.01.2022, Sputnik France

chypre

église

prêtre

vaccination

covid-19

D'après l'archevêque Chrysostomos II, 27 de 123 prêtres dans sa diocèse n'ont pas été vaccinés, dont 15 en sont exemptés pour des raisons médicales.Les 12 autres seront suspendus pendant trois mois à partir de mardi, et s'ils continuent à s'opposer aux décisions de l'archevêque, la suspension sera prolongée et ils pourraient même au final être défroqués, souligne Chrysostomos.La vaccination anti-Covid n'est pas obligatoire à Chypre, mais l’Église a émis des règles strictes à l'intention des prêtres et théologiens exigeant qu'ils se fassent vacciner.L'archevêque a depuis le début soutenu la campagne de vaccination gouvernementale et il a été parmi les premiers à se faire vacciner en décembre 2020.La République de Chypre a officiellement recensé 253.350 cas, dont 731 décès.Environ 74,7% d'une population d'environ un million d'habitants a reçu une première dose de vaccin, tandis que 71,1% sont totalement vaccinés, selon le ministère de la Santé.

chypre, église, prêtre, vaccination, covid-19