Les cas de COVID-19 se multiplient parmi le personnel et les athlètes arrivant à Pékin

Le bilan du week-end fait état de 37 nouveaux cas positifs dimanche - dont huit athlètes ou responsables d'équipe - et de 34 samedi, la plupart des tests étant positifs après l'arrivée à l'aéroport, ont indiqué les organisateurs des Jeux.La biathlète russe Valeria Vasnetsova a été testée positive à deux reprises après son arrivée à Pékin. "Malheureusement, mon rêve olympique ne restera qu'un rêve", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.Emma Terho, membre du Comité international olympique et responsable de la commission des athlètes, a également contracté le COVID-19 et a déclaré être en isolement depuis ce week-end.Environ 3.000 athlètes, ainsi que des entraîneurs, des arbitres, des délégués des fédérations et des médias sont attendus pour les Jeux, qui se dérouleront du 4 au 21 février.Le "circuit fermé" instauré par les autorités chinoises leur permettra de se déplacer entre leur hébergement et les sites olympiques à bord des transports officiels mais ils ne sont pas autorisés à sortir pour se déplacer librement en public. Ils sont aussi soumis à des tests quotidiens.Des athlètes ont également été testés positifs avant leur arrivée à Pékin. Les skeletoneurs russes, le médaillé d'argent olympique Nikita Tregubov et Vladislav Semyonov, manqueront ainsi les Jeux, a déclaré la fédération de bobsleigh du pays.L'autrichienne Marita Kramer, championne de ski mondiale, a reporté son départ afin d'être en bonne santé à temps pour sa compétition, après avoir testé positive au COVID-19 à Willingen, en Allemagne, lors de la dernière compétition avant les Jeux.

