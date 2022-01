https://fr.sputniknews.com/20220131/lunion-africaine-suspend-le-burkina-faso-apres-le-coup-detat-militaire-1054909775.html

L'Union africaine suspend le Burkina Faso après le coup d'Etat militaire

L'Union africaine suspend le Burkina Faso après le coup d'Etat militaire

L'Union africaine (UA) a annoncé lundi avoir suspendu le Burkina Faso après le coup d'Etat militaire de la semaine dernière, en précisant que cette suspension... 31.01.2022, Sputnik France

Le Burkina Faso a déjà été suspendu la semaine dernière de la Cédéao, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest.Une délégation de la Cédéao et un émissaire des Nations unies étaient attendus lundi au Burkina Faso pour rencontrer les chefs de la junte qui a pris le pouvoir après avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré et suspendu la Constitution le 24 janvier.L'UA avait pris la même décision à l'encontre du Mali et de la Guinée après des coups d'Etat dans ces pays l'an dernier. Le putsch au Burkina Faso est le quatrième en 18 mois dans la région.

