Indonésie: la période de quarantaine réduite à cinq jours

"Il doit y avoir un changement de stratégie en raison du nombre plus élevé de cas de transmission locale. À cette fin, le gouvernement modifie la période de quarantaine, de sept à cinq jours, à condition que les ressortissants indonésiens et étrangers entrant en Indonésie aient été complètement vaccinés", a déclaré , dimanche, le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, en tant que chef adjoint du Comité pour la gestion du Coovid-19 dans un communiqué.