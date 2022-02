https://fr.sputniknews.com/20220201/les-usa-envisagent-de-deployer-des-soldats-supplementaires-en-europe-de-lest-1054920275.html

Les USA envisagent de déployer des soldats supplémentaires en Europe de l'Est

Le département américain de la Défense a indiqué lundi discuter activement avec des alliés en Europe de l'Est du possible déploiement de soldats américains sur... 01.02.2022, Sputnik France

Une éventuelle décision en ce sens sera distincte de la mise en alerte la semaine dernière par Washington de quelque 8.500 soldats en vue d'un potentiel renforcement de la force de réponse rapide de l'Otan, a déclaré le Pentagone, trois jours après que le président américain Joe Biden a annoncé l'envoi sous peu de troupes américaines en Europe de l'Est.Moscou, qui nie toute intention belliqueuse envers l'Ukraine en dépit des dizaines de milliers de soldats déployés à la frontière, dit voir dans la réaction de l'Otan la preuve que la Russie est la victime, et non pas l'instigatrice, d'une agression.Le Kremlin a demandé aux Occidentaux de vastes garanties sécuritaires, notamment celle que l'Otan ne s'élargira pas à l'Est pour intégrer l'Ukraine.Alors que les ministres des Affaires étrangères américain et russe doivent de nouveau s'entretenir mardi, Joe Biden a souligné que des efforts diplomatiques étaient destinés à éviter un conflit armé.

international, russie, états-unis, ukraine, europe