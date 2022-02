https://fr.sputniknews.com/20220201/lexpulsion-de-lambassadeur-de-france-du-mali-lave-lhonneur-des-africains-1054925918.html

L’expulsion de l’ambassadeur de France du Mali "lave l’honneur des Africains"

L’expulsion de l’ambassadeur de France du Mali "lave l’honneur des Africains"

Alors que les tensions restaient particulièrement vives ces derniers mois entre Bamako et Paris, une étape inédite vient d’être franchie. Les autorités... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T13:36+0100

2022-02-01T13:36+0100

2022-02-01T13:36+0100

international

france

mali

ambassadeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1054925849_0:86:3001:1774_1920x0_80_0_0_00841d9322220f197538d4ae4ec2e2f7.jpg

Déjà dans une vidéo diffusée le 12 janvier sur sa chaîne YouTube, cette célèbre militante panafricaniste, s’exprimant sur la situation au Mali, recommandait l’expulsion de l’ambassadeur de France et le départ des forces Barkhane et Takuba.Elle soutient que ce à quoi nous assistons actuellement, "ce n’est pas seulement à l’agonie des rapports entre le Mali et la France mais [bien plus, ndlr] à l’écroulement de la mainmise coloniale française sur l’Afrique".Et le Mali, ajoute-t-elle, "est aujourd’hui le fer de lance de cette lutte d’émancipation et d’autodétermination. Ce qui s’y passe occasionnera forcément un effet domino en Afrique dite francophone. D’ailleurs, cela a déjà commencé avec la reprise en main du pouvoir par les militaires dans plusieurs pays. Finalement, je me plais à espérer que nous témoignerons vivants, du décès de l’empire françafricain qui ne voulait pas mourir".Par ailleurs, Nathalie Yamb estime qu’il faut aux pays africains "un moratoire d’une quinzaine d’années avec la France".Une "humiliation"Le 31 janvier, dans un communiqué lu à la télévision nationale, les autorités maliennes ont annoncé l’expulsion, dans un délai de 72 heures, de l’ambassadeur français Joël Meyer, en poste depuis octobre 2018.Cette mesure, a justifié le gouvernement, "fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre français des Affaires étrangères et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises, en dépit des protestations maintes fois élevées". En effet, trois jours auparavant, Jean-Yves Le Drian, intervenantsur une radio française, avait déclaré que la situation dans le pays sahélien est "intenable" et que les décisions des autorités maliennes, notamment de renvoyer chez eux les soldats danois de la force Takuba, étaient "irresponsables et prises par une junte illégitime".L'État français, qui dit avoir "pris note" de l’expulsion de son diplomate, l’a rappelé à Paris.Si du côté des militants panafricanistes et de nombreux internautes africains, l’heure est à la réjouissance, cette expulsion étant perçue comme un pas décisif dans la lutte pour "l’émancipation" et "l’autodétermination", du côté de la classe politique française, elle est vécue comme une humiliation.Si la France souhaite un jour restaurer ses relations fortement détériorées avec le Mali et les États africains, soutient Emmanuel Desfourneaux, il lui "faut prendre sa part de responsabilité". "Toutefois, il y a peu de chances qu’Emmanuel Macron prenne une telle décision. Ce serait aussi se désavouer car sa responsabilité est grande dans le désastre français en Afrique, analyse-t-il".

https://fr.sputniknews.com/20191031/nathalie-yamb-nouvelle-heroine-de-la-liberation-de-lafrique-depuis-le-sommet-de-sotchi-1042355177.html

france

mali

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

international, france, mali, ambassadeur