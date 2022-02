https://fr.sputniknews.com/20220201/sous-le-regard-russe-une-reconciliation-entre-larmenie-et-la-turquie-est-elle-possible-1054932088.html

Sous le regard russe, une réconciliation entre l’Arménie et la Turquie est-elle possible?

Par l’entremise de Moscou, Ankara et Erevan ont débuté un processus de normalisation. Si un apaisement arméno-turc pourrait aider une Arménie à genoux, la... 01.02.2022, Sputnik France

Ce mercredi 2 février, des vols directs reprendront entre Erevan, la capitale arménienne, et Istanbul, cœur économique de la Turquie. Un geste de détente entre les deux pays qui dépasserait le simple domaine économique et commercial. Il vient en effet conforter les signaux positifs émis lors des pourparlers qui se tiennent sous l’égide de Moscou depuis quelques semaines entre Erevan et Ankara. Ceux-ci cherchent à favoriser un apaisement, voire une normalisation entre ces deux nations ennemies.Un tel apaisement permettra-t-il à l’Arménie de dépasser sa débâcle de l’automne 2020 face à l’Azerbaïdjan, soutenu par l’allié turc? Ou sera-t-il le premier pas vers une mise sous influence d’Ankara, du fait de la situation politique, démographique et diplomatique de ce petit État enclavé?Réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges avec Tigrane Yégavian, chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflits et auteur de Géopolitique de l’Arménie (Éd. Bibliomonde, janv. 2022).

