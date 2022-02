https://fr.sputniknews.com/20220201/tirs-nourris-pres-du-palais-du-gouvernement-a-bissau-1054929925.html

Tirs nourris près du palais du gouvernement à Bissau

Des tirs nourris se sont fait entendre, mardi 1er février dans l'après-midi à Bissau, dans le secteur du palais du gouvernement de ce petit pays d'Afrique de... 01.02.2022, Sputnik France

Le palais du gouvernement, où le Président Umaro Sissoco Embalo et le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient censés se trouver pour un Conseil des ministres extrordinaire, a été encerclé par des hommes lourdement armés, ont-ils constaté. Aucune information n'était disponible dans un premier temps sur la cause exacte des tirs.Les militaires autour du palais du gouvernement, à la périphérie de la ville et non loin de l'aéroport, tenaient les gens à distance. Un correspondant de l'AFP a rapporté qu'un homme en arme l'avait sommé de s'éloigner en lui braquant son arme dessus.Les alentours étaient en proie à des mouvements d'habitants fuyant les lieux. Les marchés se sont vidés et les banques ont fermé leurs portes.De nombreux véhicules militaires chargés de soldats sillonnaient les rues.

