Afghanistan: deux journalistes arrêtés par les talibans, libérés

Afghanistan: deux journalistes arrêtés par les talibans, libérés

Deux journalistes d'une chaîne de télévision afghane ont été libérés mercredi, deux jours après leur arrestation par les talibans*, a indiqué un responsable de... 02.02.2022, Sputnik France

Les deux journalistes d'Ariana TV "ont été relâchés après avoir été innocentés", a déclaré à la presse son directeur de l'information, Ali Asghari.Selon l'Association des médias afghans, un groupe nouvellement formé de défense des journalistes, Waris Hasrat et Aslam Hijab avaient été interpellés lundi par les talibans* et "emmenés vers un endroit inconnu".Depuis leur reprise du pouvoir en août dernier, les talibans* ont réprimé les voix discordantes, en arrêtant des opposants et dispersant de force des manifestations contre leur régime.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

