https://fr.sputniknews.com/20220202/des-avions-de-combat-turcs-frappent-des-cibles-kurdes-en-irak-et-en-syrie-1054937852.html

Des avions de combat turcs frappent des cibles kurdes en Irak et en Syrie

Des avions de combat turcs frappent des cibles kurdes en Irak et en Syrie

Des avions de combat turcs ont frappé des cibles kurdes, notamment des camps d'entraînement, des abris et des dépôts de munitions en Irak et dans le nord de la... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T07:29+0100

2022-02-02T07:29+0100

2022-02-02T07:29+0100

international

turquie

parti des travailleurs du kurdistan (pkk)

problème kurde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103174/09/1031740958_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_f2392752c41730fe7b1cbfd4c85be771.jpg

"Des abris, des grottes, des tunnels, des dépôts de munitions et des soi-disant quartiers généraux et camps d'entraînement ont été visés", indique le communiqué du ministère, sans préciser le moment exact des frappes.Les avions, qui menaient une opération coordonnée, sont retournés à leur base. Le ministère n'a donné aucun détail sur d'éventuelles pertes résultant de cette opération.Le ministère a ajouté que l'opération visait des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) - dont les principales bases se trouvent dans le nord de l'Irak - ainsi que la milice kurde YPG (Unités de protection du peuple), que la Turquie considère tous deux comme des groupes terroristes.La Turquie a déjà effectué des frappes similaires par le passé.Le PKK a lancé en août 1984 une insurrection dans le sud-est de la Turquie, qui a fait plus de 40.000 morts. (Reportage Daren Butler; version française Camille Raynaud)

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

international, turquie, parti des travailleurs du kurdistan (pkk), problème kurde