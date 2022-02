https://fr.sputniknews.com/20220202/equateur-les-inondations-font-au-moins-24-morts-1054938430.html

Équateur: les inondations font au moins 24 morts

Équateur: les inondations font au moins 24 morts

Au moins 24 personnes ont péri et 12 autres sont portées disparues suite à des inondations ayant frappé Quito, selon un nouveau bilan des autorités... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T08:35+0100

2022-02-02T08:35+0100

2022-02-02T08:35+0100

international

amérique latine

amérique du sud

inondation

décès

equateur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1044157126_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4e1af5260135568a369c6a329dc80d4c.jpg

L'ampleur des destructions à Quito, ville de 2,7 millions d'habitants, est sans équivalent. Les autorités y ont décidé un deuil de trois jours.Les pluies torrentielles qui sont tombées lundi pendant 17 heures ont fait déborder un bassin de rétention, provoquant un torrent d'eau qui a dévalé une avenue sur plus d'un kilomètre, dans le nord-ouest de la capitale.Des torrents d'eau charriant des pierres et de la boue ont alors emporté des voitures et inondé des maisons et des rues, selon des images diffusées par les secours et les médias. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, dont un poste de police et une station d'électricité.Les autorités n'ont pas exclu que d'autres corps soient découverts sous la boue et les décombres, tandis que des militaires accompagnés de chien poursuivaient les recherches.

amérique latine

amérique du sud

equateur

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, amérique latine, amérique du sud, inondation, décès, equateur