Espagne: retour des touristes étrangers en 2021, toujours moins nombreux qu'avant la pandémie

Le nombre de touristes étrangers en Espagne a bondi l'an dernier pour atteindre 31,1 millions, grâce à la levée de la plupart des restrictions sanitaires, mais... 02.02.2022, Sputnik France

Le pays avait accueilli 9 millions de touristes étrangers en 2020 et 83,5 millions en 2019.Sur le seul mois de décembre, le nombre de touristes s'est élevé à 2,95 millions, contre seulement 649.000 un an plus tôt.Les visiteurs étrangers ont dépensé 34,82 milliards d'euros en Espagne au cours de l'année 2021, contre 19,79 milliards en 2020 et 91,91 milliards en 2019. (Reportage Inti Landauro et Christina Thykjaer ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

