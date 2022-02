https://fr.sputniknews.com/20220202/pfizer-demande-aux-usa-dautoriser-le-vaccin-pour-les-moins-de-5-ans-1054938181.html

Pfizer demande aux USA d'autoriser le vaccin pour les moins de 5 ans

Pfizer a annoncé mardi avoir demandé au régulateur américain du médicament d'autoriser l'utilisation aux Etats-Unis du vaccin contre le COVID-19 pour les... 02.02.2022, Sputnik France

Le laboratoire américain et son partenaire BioNTech ont indiqué avoir commencé à transmettre les données d'essais cliniques à la FDA à la suite d'une demande de celle-ci pour répondre à un besoin de santé publique pour cette catégorie d'âges.Une réunion d'un panel d'experts conseillant la FDA est prévue le 15 février sur le sujet.Pfizer et BioNTech souhaitent que la FDA valide une vaccination à deux doses pour les enfants en bas âge. Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a toutefois indiqué que trois doses seraient vraisemblablement nécessaires pour une protection maximale contre les variants actuels et futurs du coronavirus.

