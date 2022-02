https://fr.sputniknews.com/20220202/pr-la-scola-la-vaccination-des-enfants-na-aucun-interet-sur-le-plan-therapeutique-1054931734.html

Pr La Scola: "La vaccination des enfants n’a aucun intérêt sur le plan thérapeutique"

Pr La Scola: "La vaccination des enfants n'a aucun intérêt sur le plan thérapeutique"

La campagne de vaccination des 5-11 ans patine sérieusement en France, au grand dam du gouvernement et des autorités sanitaires. L’exécutif veut la relancer... 02.02.2022, Sputnik France

En France, seuls 216.000 des 5,7 millions d’enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose, soit 3,8%, selon le ministère de la Santé. "La vaccination des enfants n’est pas un grand succès", admettait le 25 janvier dernier Alain Fischer, le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Afin de "dynamiser la campagne", le ministère de la Santé est revenu sur ses pas: désormais, l’autorisation d’un seul des deux parents suffit pour réaliser l’injection sur un enfant. "On se retrouve dans une situation où l’un des deux parents est déchu de son autorité parentale!", s’indigne le Pr La Scola, avant de poursuivre: "Pour cela, il faut faire des choses très graves: être toxicomane, être alcoolique au dernier degré ou encore battre ses enfants!".Aux États-Unis, Pfizer vient de déposer ce mardi 1er février une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans auprès de la Food and Drug Administration. Pour le professeur de microbiologie à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, la vaccination des plus jeunes confine à "l’obsession".

