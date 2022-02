https://fr.sputniknews.com/20220202/rare-apparition-publique-de-la-femme-et-de-la-tante-de-kim-jong-un-1054940075.html

Rare apparition publique de la femme et de la tante de Kim Jong-un

Ri Sol-ju, l'épouse de Kim Jong-un, et Kim Kyong-hui, sa tante réputée très influente dans la conduite des affaires de l'Etat communiste, ont assisté à un spectacle dans un théâtre de Pyongyang à l'occasion du Nouvel An lunaire, selon des images diffusées par la télévision publique.Des "hourrah" ont retenti à l'arrivée de Kim et son épouse dans l'auditorium du théâtre, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.Ri Sol-ju n'était plus apparue en public depuis le 9 septembre, quand elle avait accompagné son mari au palais-mausolée de Kumsusan, où reposent les dépouilles de Kim Il-Sung, fondateur de la Corée du Nord, et de Kim Jong-il, les grand-père et père de l'actuel dirigeant nord-coréen.Quant à la tante de Kim Jong-un, elle ne s'était plus montrée depuis janvier 2020. Très influente dans les premières années qui ont suivi l'accession au pouvoir de Kim Jong-un en 2011, elle a disparu de la scène publique après l'exécution de son puissant mari, Jang Song-thaek, pour trahison en 2013, avant de réapparaître à la surprise générale six ans plus tard.L'épouse de Kim Jong-un est de son côté restée à l'écart des médias pendant plus d'un an avant d'être vue assistant à un concert en février 2021, ce qui a alimenté des rumeurs sur son état de santé ou une éventuelle naissance à venir.Le service de renseignement sud-coréen, le NIS, a déclaré qu'elle s'était isolée par précaution face à l'épidémie de coronavirus et s'occupait de ses enfants. Selon le NIS, Kim et Ri ont trois enfants.La Corée du Nord n'a fait état d'aucune épidémie de COVID-19, tout en imposant des mesures très strictes d'isolement de son territoire.

