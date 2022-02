Voici le spectacle rare qu’offrira la Lune ce vendredi - image

https://fr.sputniknews.com/20220202/voici-le-spectacle-rare-quoffrira-la-lune-ce-vendredi---image-1054945583.html

Un phénomène astronomique, pour la première fois expliqué par Léonard de Vinci, sera visible à l’œil nu ce vendredi 4 février. Une lumière cendrée couvrira la... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T20:21+0100

2022-02-02T20:21+0100

2022-02-02T20:23+0100

Bien qu’il soit le plus court sur toute l’année, ce mois de février est assez chargé en phénomènes astronomiques.Parmi les spectacles célestes qu’il sera possible d’observer à l’œil nu durant ces quatre semaines à venir figure une pleine Lune le 16 février, suivie des planètes Mars, Vénus, Mercure et Jupiter qui seront visibles, mais aussi une lumière cendrée sur la Lune qu’il sera possible de voir au crépuscule du 4 février.Appelé aussi "clair de Terre", ce phénomène pourra être observé à condition que le ciel soit dégagé ou peu nuageux. Alors qu’entre le 1er et le 8 février la Lune entre dans sa nouvelle phase, le premier croissant du mois se dessine sur l’astre, tandis que le reste de la Lune est faiblement éclairé.Image d’une lumière cendrée datant du 5 janvierComme le montre un schéma de la NASA, ce phénomène de "clair de Terre" se produit lorsque notre satellite naturel se retrouve face à notre planète et à sa distance la plus proche du Soleil. Au moment du crépuscule, la Lune pointe légèrement son premier croissant et la planète bleue reflète par effet miroir la lumière du Soleil. C’est ainsi que la Lune arbore cette lumière cendrée.Les origines du termeCette petite portion de la Lune aura l’air teinté de bleu, comme la Terre est majoritairement recouverte d’océans qui lui renvoient cette couleur. L’astre semblera refléter des cendres, d’où le nom du phénomène.Se produisant plusieurs fois par an, il est d’ailleurs le plus facilement observé en été, grâce à l’axe de la Terre qui offre davantage de lumière.Les origines de ce "clair de Terre" ont été pour la première fois expliquées par Léonard de Vinci, au début du XVIe siècle, et donc emprunte parfois son nom.

