Algérie: l'Omicron impose une scolarité à minima

Algérie: l’Omicron impose une scolarité à minima

Les autorités algériennes ont fermé les établissements scolaires pour tenter de juguler la propagation de la pandémie de Covid-19. Une mesure qui risque... 03.02.2022

L’Omicron a imposé de longues vacances aux élèves et aux personnels de l’éducation. Pour faire face à la propagation de ce variant, qui représente actuellement 93% des cas de Covid-19 en Algérie, les autorités ont décidé de fermer les établissements scolaires pour une durée de 17 jours. Cette mesure a été prise en deux temps: d’abord du 20 au 30 janvier puis 7 jours de plus du 31 janvier au 6 février.PrécipitationLa décision de fermer les établissements a été prise la veille, le 19 janvier. Celle de prolonger la fermeture des écoles aurait été prise suite au pic d’infection constaté mardi 25 janvier, soit plus de 2.522 cas déclarés positifs au Covid-19 durant cette journée. Pour le gouvernement, les établissements scolaires étaient devenus des clusters et les élèves et leurs enseignants des vecteurs actifs du virus. Cependant, cette longue suspension a pris au dépourvu de nombreux parents qui ont dû s’organiser dans l’urgence. Ahmed Tessa, pédagogue et auteur, estime que les autorités n’auraient pas dû agir dans la précipitation pour permettre au corps enseignant de prendre des dispositions pédagogiques dans ce contexte exceptionnel.Le secteur de l’éducation nationale a tenté de reprendre une activité normale après les tensions conséquentes à la gestion de l’année scolaire 2020-2021 qui avait été amputée d’un trimestre. Le même scénario semble se profiler. En septembre 2021, la rentrée scolaire avait été reportée d’une douzaine de jours puis, au mois de décembre, les vacances de fin d’année avaient été rallongées de 10 jours. Jusqu’à présent, ce sont près de deux mois qui ont été supprimés du programme. De plus, depuis la pandémie de Covid-19, le nombre d’élèves par classe a été divisé avec des cours qui ont lieu par demi-journée en alternance, la matinée puis l’après-midi. Ce système qui est appliqué essentiellement par les établissements publics a pour objectif d’éviter de surcharger les salles. Quel sera l’impact de cette scolarité à minima sur le programme scolaire et surtout sur le cursus des élèves?Pour l’heure, le ministère de l’Éducation nationale ne s’est pas encore prononcé sur le fait d’organiser l’année scolaire en deux ou trois trimestres ni même sur d’éventuels critères à prendre en considération pour les examens. Au terme de l’année scolaire 2020-2021, il avait été décidé de fixer la moyenne d'admission au baccalauréat à 9,5/20. Le ministère avait pris cette décision pour "des considérations sanitaires et psychologiques liées à la propagation de la pandémie de Covid-19".

