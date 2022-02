https://fr.sputniknews.com/20220203/la-consommation-de-gaz-en-france-a-augmente-de-6-en-2021-1054961177.html

La consommation de gaz en France a augmenté de 6% en 2021

La consommation de gaz en France a augmenté de 6% en 2021

La consommation de gaz en France a augmenté de 6% en 2021, a annoncé jeudi GRTGaz, le gestionnaire de la majeure partie du réseau de transport gazier du pays. 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T13:31+0100

2022-02-03T13:31+0100

2022-02-03T13:31+0100

gaz

france

consommation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/30/1044013098_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cf8a584e3166d0b424a4e4166bcb6144.jpg

Cette hausse, à 474 térawattheures (TWh) au total, s'explique entre autres par des températures basses qui ont favorisé une augmentation de 12% de la demande de gaz pour le chauffage.La demande du secteur industriel, elle, est restée stable, le recul observé dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie étant compensé par l'augmentation des besoins des autres secteurs avec la reprise économique, précise GRTgaz.Les centrales de production d'électricité à partir de gaz ont aussi vu consommé 10% de moins qu'en 2020 en dépit de la hausse de leur utilisation pendant la période hivernale pour soutenir le réseau électrique.GRTgaz précise que le prix moyen du gaz a été l'an dernier inférieur de 1,1% à celui du marché de référence en Europe. Ce dernier a cependant fortement augmenté en 2021 avec le rebond de la demande et la diminution des volumes livrés par la Russie.L'opérateur ajoute que "malgré la tension sur les approvisionnements, le système gazier a bien fonctionné avec notamment un bon remplissage des stockages français pendant la saison estivale".Il ajoute estimer que la production de gaz renouvelables et "bas-carbone" atteindra 320 TWh à l'horizon 2050, en assurant que "ce chiffre démontre la capacité de la France à substituer à cette échéance la consommation de gaz naturel par celle de gaz renouvelables et bas-carbone produits sur le territoire national".Le chemin à parcourir reste néanmoins très long: fin 2021, les gaz renouvelables (hors hydrogène) ne représentaient que 6,4 TWh de capacités installées.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

gaz, france, consommation