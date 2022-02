https://fr.sputniknews.com/20220203/la-nasa-prevoit-de-mettre-hors-service-la-station-spatiale-internationale-fin-2030-1054957742.html

La NASA prévoit de mettre hors service la Station spatiale internationale fin 2030

La NASA prévoit de mettre hors service la Station spatiale internationale fin 2030

La NASA a l'intention de continuer à exploiter la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'à la fin de l'année 2030, après quoi l'ISS s'écrasera dans une... 03.02.2022, Sputnik France

Lancé en 2000, le laboratoire spatial est en orbite à 227 miles nautiques au-dessus de la Terre et plus de 200 astronautes de 19 pays différents y ont séjourné, ce qui représente une présence humaine continue dans l'espace.La NASA a déclaré que les plateformes spatiales exploitées commercialement remplaceraient l'ISS en tant que lieu de collaboration et de recherche scientifique.Dans le rapport sur la transition de la Station spatiale internationale, la NASA a indiqué qu'il était prévu que l'ISS retombe sur Terre dans une zone connue sous le nom de zone océanique inhabitée du Pacifique Sud, également appelée Point Nemo.Nommé d'après un personnage du roman de Jules Verne "Vingt mille lieues sous les mers", le point Nemo est l'endroit de l'océan le plus éloigné des côtes et a déjà servi de cimetière pour de nombreux autres vaisseaux spatiaux.

