https://fr.sputniknews.com/20220203/la-nouvelle-zelande-va-assouplir-ses-restrictions-frontalieres-1054957605.html

La Nouvelle-Zélande va assouplir ses restrictions frontalières

La Nouvelle-Zélande va assouplir ses restrictions frontalières

La Nouvelle-Zélande a annoncé jeudi la mise en place d'un assouplissement progressif de ses restrictions frontalières. 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T09:53+0100

2022-02-03T09:53+0100

2022-02-03T09:53+0100

nouvelle-orléans

jacinda ardern

covid-19

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1044867589_0:37:3888:2224_1920x0_80_0_0_6ba439395fb14937c03a971b125f4acb.jpg

Les Néo-Zélandais entièrement vaccinés se trouvant actuellement en Australie pourront se rendre en Nouvelle-Zélande à partir du 27 février sans avoir à respecter de période de quarantaine, a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.Les Néo-Zélandais vaccinés se trouvant dans d'autres pays seront autorisés à entrer sur le territoire deux semaines plus tard, a-t-elle ajouté.Les travailleurs saisonniers et certains travailleurs essentiels étrangers vaccinés seront autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande à partir du 13 mars et jusqu'à 5.000 étudiants étrangers pourront entrer dans le pays dès le 12 avril.Tous ces voyageurs devront toutefois s'isoler pendant dix jours, a déclaré Jacinda Ardern.

nouvelle-orléans

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nouvelle-orléans, jacinda ardern, covid-19, restrictions