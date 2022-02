https://fr.sputniknews.com/20220203/le-gouvernement-tcheque--annulera-lobligation-de-presenter-les-certificats-de-vaccination-1054958882.html

Le gouvernement tchèque annulera l'obligation de présenter les certificats de vaccination

Le gouvernement tchèque annulera à partir du 9 février l'obligation de présenter des certificats de vaccination dans les restaurants ou pour participer à des... 03.02.2022, Sputnik France

Depuis novembre 2021, seuls les Tchèques vaccinés et ceux qui ont eu le Covid au cours des six derniers mois sont autorisés à accéder aux bars, restaurants, hôtels et autres services.Le Premier ministre tchèque a, en outre, indiqué que la population devrait toujours porter un masque à l'intérieur et que le nombre de participants aux manifestations collectives serait limité.La République tchèque a enregistré mardi le nombre record de 57.195 infections. Cette augmentation a porté le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 3,1 millions, avec plus de 37.000 décès.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

