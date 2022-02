https://fr.sputniknews.com/20220203/macron-sest-entretenu-avec-biden-et-nexclut-pas-daller-en-russie-1054955383.html

Macron s'est entretenu avec Biden et n'exclut pas d'aller en Russie

Le Président français s'est entretenu avec Joe Biden sur les moyens de parvenir à une désescalade de la crise ukrainienne, indiquant ne pas exclure d'aller... 03.02.2022, Sputnik France

Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden ont échangé dans la nuit du 2 au 3 février sur les différents paramètres à envisager dans une logique de désescalade de la crise ukrainienne, a annoncé jeudi l'Élysée dans un communiqué.Les Président français et américain, qui se sont entretenus par téléphone, ont également indiqué vouloir maintenir le très fort niveau de coordination et de concertation entre partenaires européens et alliés.L'Élysée a précisé que le chef de l'État s'entretiendrait le 3 février en fin de journée avec le Président Poutine, avec lequel il s'est déjà entretenu à deux reprises ces derniers jours, et qu'il n'excluait pas de se rendre à Moscou pour tenter de trouver une solution diplomatique.mmanuel Macron échangera également avec le Président ukrainien Volodimir Zelenski et le Président polonais Andrzej Duda.

