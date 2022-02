https://fr.sputniknews.com/20220203/tribalat-le-grand-remplacement-nest-pas-imminent-mais-repond-a-lanxiete-des-gens-ordinaires-1054949976.html

Tribalat: "Le “Grand remplacement” n’est pas imminent, mais répond à l’anxiété des gens ordinaires"

L’immigration est au cœur de la campagne présidentielle. Mais qui dit vrai sur la réalité du phénomène migratoire en France? Éléments de réponse sans langue de... 03.02.2022, Sputnik France

En l’espace de quelques années, le thème du «Grand remplacement» s’est taillé une place de choix dans les débats politiques sur l’immigration. Au plus grand dam de certains chercheurs tels Hervé Le Bras (démographe à l'Ined, l’Institut national d'études démographiques) ou François Héran (ancien directeur de l'Ined), épinglés par Michèle Tribalat dans son livre Immigration, idéologie et souci de la vérité (Éd. L’Artilleur) pour leur utilisation hasardeuse du solde migratoire. «Le solde migratoire, c’est les entrées moins les départs de France. Ce n’est qu’un résidu, qui peut varier en fonction de la qualité de collecte. Celui-ci ne dit pas grand-chose de l’immigration étrangère et du flux lui-même», argue la démographe, elle-même chercheuse à l’Ined pendant près de quarante ans.Justement, que disent les chiffres à propos du supposé «Grand remplacement» à l’œuvre en France? «Dans le Loir-et-Cher, la proportion de moins de dix-huit ans d’origine étrangère est de 4,2% à la fin des années 60. En 2017, c’est 26,3%. À Blois [chef-lieu du département, ndlr], cela monte jusqu’à 47,6%. C’est l’équivalent du XXe arrondissement de Paris», illustre Michèle Tribalat. Avant de relativiser toutefois:

