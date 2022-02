https://fr.sputniknews.com/20220203/un-mysterieux-squelette-de-cheval-sans-tete-decouvert-lors-de-fouilles-en-allemagne---photo-1054958682.html

Un mystérieux squelette de cheval sans tête découvert lors de fouilles en Allemagne - photo

Un mystérieux squelette de cheval sans tête découvert lors de fouilles en Allemagne - photo

Une trouvaille lors de fouilles en Allemagne rend perplexes les archéologues. Les ossements d'un homme enterré il y a 1.400 ans près d'un cheval sans tête ont...

Une découverte mystérieuse et pour le moins étrange a été faite par des archéologues près de la ville de Knittlingen, en Allemagne. Il s’agit d’un squelette de cheval décapité ainsi que des restes d’un homme, probablement d’un cavalier ou de son propriétaire, enterrés il y a 1.400 ans et retrouvés dans un ancien cimetière, rapporte le 1er février le site Live Science.Le média indique que l’homme a probablement servi des rois de la dynastie mérovingienne qui régna entre le milieu du Ve et le milieu du VIIIe siècle.Folke Damminger, qui dirige les fouilles et travaille pour le bureau national de conservation des monuments du Conseil régional de Stuttgart, a expliqué à Live Science qu’à l’époque, l’homme, dont les restes ont été découverts, était probablement grand propriétaire terrien.Le mystère demeure sur cette trouvaille, car les chercheurs ne savent pas pourquoi l’animal a été décapité ni la raison exacte pour laquelle l’individu a été enterré près de lui.Cependant, l’archéologue suppose que «la décapitation [du cheval, ndlr] faisait très probablement partie de la cérémonie de l’enterrement».Ainsi, il est possible que l’animal ait été placé près de son propriétaire comme un «bien de sépulture», selon lui, mais pas comme un sacrifice.Pour l’instant, la tête du cheval n’a pas encore été retrouvée.Environ 110 tombes retrouvéesD’après un communiqué publié fin décembre sur le site du Conseil régional de Stuttgart, les archéologues ont découvert, en excavant près de 110 tombes, les restes de plusieurs autres personnes, qui vivaient à peu près à la même époque que ce cavalier, dans le même cimetière. Certaines d'entre elles étaient enterrées avec des objets funéraires onéreux: des bijoux, par exemple une broche en or, des armes telles que des épées, des lances, des boucliers et des pointes de flèches.Ce lieu est connu depuis les années 1920 lorsque des travaux de construction d'un chemin de fer y ont été menés.Les chercheurs vont continuer à étudier la sépulture du cheval sans tête.

