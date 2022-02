https://fr.sputniknews.com/20220204/france-un-mort-et-deux-disparus-dans-le-naufrage-dun-bateau-de-peche-dans-la-manche-1054982149.html

France: un mort et deux disparus dans le naufrage d'un bateau de pêche dans la Manche

Un marin-pêcheur a trouvé la mort et deux autres sont portés disparus après le naufrage de leur bateau, découvert jeudi en soirée au large du Havre, a annoncé... 04.02.2022, Sputnik France

Après le signal donné jeudi soir par un navire de pêche signalant avoir heurté une coque retournée à douze milles nautiques au Nord-Ouest du Havre, des secours ont été déployés dans la zone et ont pu récupérer un naufragé inconscient qui a été hélitreuillé par un hélicoptère de la Marine nationale, indique la préfecture maritime dans un communiqué.Toutefois, précise la même source, le décès du naufragé a été constaté après son transfert à un hôpital.Une enquête a été ouverte pour élucider les causes du naufrage et le parquet du Havre a été saisi.

